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Сегодня, 21:48

Кафельников отреагировал на победу Блинковой над Рыбакиной

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу спортсменки из России. При этом Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов».

«Анна большая молодец! Эта девочка большая умница, которая использовала все свои шансы в драматичной борьбе. Блинкова одолела третью ракетку мира и, надеюсь, у нее будет все хорошо и в дальнейшем», — цитирует Кафельникова Sport24.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-613197-kafelnikov-otreagiroval-na-sensatsionnuyu-pobedu-blinkovoy-nad-rybakinoy
Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Евгений Кафельников
Елена Рыбакина
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