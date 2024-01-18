Кафельников отреагировал на победу Блинковой над Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу спортсменки из России. При этом Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов».

«Анна большая молодец! Эта девочка большая умница, которая использовала все свои шансы в драматичной борьбе. Блинкова одолела третью ракетку мира и, надеюсь, у нее будет все хорошо и в дальнейшем», — цитирует Кафельникова Sport24.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.