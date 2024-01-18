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Сегодня, 21:47

Реакция тренера Медведева на победу Даниила над Руусувуори на Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара эмоционально отреагировал на победу 3-й ракетки мира во втором круге Australian Open-2024.

Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. После последнего розыгрыша Сервара вскочил со своего места и громко закричал, а потом начал хаотично показывать разные цифры на пальцах рук.

Матч Медведева и Руусувуори стал третьим самым поздним в истории турниров «Большого шлема». В третьем круге Australian Open 27-летний россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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