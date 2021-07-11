Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кафельников назвал величайшего теннисиста из тройки Джокович, Федерер и Надаль

20:08
Теги:

Бывший теннисист Евгений Кафельников поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне и отметил, что серб превзойдет достижения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. На данный момент все трое спортсменов по 20 раз выигрывали турниры «Большого шлема».

«Гонка уже нечестная. Парень из Сербии заслужит статус величайшего.

Даже жаль Федерера, которому в августе стукнет 40 лет. А его соперникам 35 и 34 года», — написал Кафельников в Twitter.

Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон, ранее он побеждал на травяных кортах в пригороде Лондона в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Сборная Англии — воплощение вселенского зла. Но именно это делает финал Евро-2020 незабываемым
«Спартак» разгромил «Сочи» в первом туре товарищеского турнира
Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье
Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и время начала матча
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд