Кафельников назвал величайшего теннисиста из тройки Джокович, Федерер и Надаль

Бывший теннисист Евгений Кафельников поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне и отметил, что серб превзойдет достижения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. На данный момент все трое спортсменов по 20 раз выигрывали турниры «Большого шлема».

«Гонка уже нечестная. Парень из Сербии заслужит статус величайшего.

Даже жаль Федерера, которому в августе стукнет 40 лет. А его соперникам 35 и 34 года», — написал Кафельников в Twitter.

Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон, ранее он побеждал на травяных кортах в пригороде Лондона в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годах.