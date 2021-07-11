Джокович о повторении достижений Надаля и Федерера: «Я на этом не остановлюсь»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3) в финале Уимблдона.

«Я хотел бы поздравить Маттео и его семью с фантастическим турниром, — сказал Джокович в интервью после матча. — Впереди у тебя великолепная карьера. Это был сложный матч. Он показал хорошую игру. Когда-то я был семилетним мальчиком в Сербии, который делал чемпионский кубок Уимблдона из того, что у меня было. А сегодня я стою здесь. Это невероятно.

Я сравнялся с Федерером и Надалем? В первую очередь, я не собираюсь останавливаться на этом. Они легенды нашего спорта, два самых важных игрока, с которыми я встречался. Они — это причина того что я здесь сейчас, благодаря им я становился сильнее физически, психологически, тактически и морально. Это было фантастическое соперничество. Я не остановлюсь на этом.

Могу ли я выиграть и US Open? Несомненно, я попробую. Я в отличной форме, хорошо. Спасибо моей команде, моей семью, моим болельщикам. Спасибо, что тратите свое время, свою энергию, силы и помогаете мне".

Джокович выиграл 20-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Всего он 30 раз играл в финалах турниров Grand Slam. Также это его шестой титул на Уимблдоне и третий подряд.