Федерер поздравил Джоковича с повторением его с Надалем рекорда
20:04
Швейцарец Роджер Федерер поздравил серба Новака Джоковича с победой на Уимболдоне. Для Джоковича это 20-й успех на турнирах «Большого шлема» и по этому показателю он сравнялся с Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Поздравляю, Новак, с 20-м титулом. Горд, что играл вместе с тобой в особую эру для мирового тенниса. Прекрасный перфоманс, молодец», — написал Федерер в Twitter.
Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 34-летнего серба.
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