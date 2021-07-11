Федерер поздравил Джоковича с повторением его с Надалем рекорда

Швейцарец Роджер Федерер поздравил серба Новака Джоковича с победой на Уимболдоне. Для Джоковича это 20-й успех на турнирах «Большого шлема» и по этому показателю он сравнялся с Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Поздравляю, Новак, с 20-м титулом. Горд, что играл вместе с тобой в особую эру для мирового тенниса. Прекрасный перфоманс, молодец», — написал Федерер в Twitter.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done! — Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021

Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 34-летнего серба.