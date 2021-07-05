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Кафельников и Кержаков поздравили Хачанова с выходом в 1/4 финала Уимблдона

23:10
Instgram Карена Хачанова.
Instgram Карена Хачанова.
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую фотографию в Instagram после выхода в четвертьфинал Уимблдона и получил поздравления.

 

«Всегда верь в себя», — написал Хачанов.

Его поздравили главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков и бывший теннисист Евгений Кафельников.

«Красавчик! Поздравляю», — написал Кафельников. «Супер! Зверь!» — похвалил Хачанова Кержаков.

В 1/8 финала россиянин обыграл американца Себастьяна Корду.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ805HvscZL/

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Евгений Петров все материалы автора

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