Кафельников и Кержаков поздравили Хачанова с выходом в 1/4 финала Уимблдона
23:10
Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую фотографию в Instagram после выхода в четвертьфинал Уимблдона и получил поздравления.
«Всегда верь в себя», — написал Хачанов.
Его поздравили главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков и бывший теннисист Евгений Кафельников.
«Красавчик! Поздравляю», — написал Кафельников. «Супер! Зверь!» — похвалил Хачанова Кержаков.
В 1/8 финала россиянин обыграл американца Себастьяна Корду.
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