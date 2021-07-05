Роджер Федерер: «Медведев и Хуркач еще молодые, они смогут восстановиться»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над итальянцем Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2) в четвертом раунде Уимблдона. Также он ответил на вопрос о своем будущем сопернике. Он определится в матче поляка Хуберта Хуркача и россиянина Даниила Медведева.

«Я очень счастлив, что в этих сложных условиях, с таким соперником, как Сонего, который всегда опасен, я смог победить, — сказал Федерер в интервью после матча. — Это был сложный матч. Спасибо вам за поддержку. Это нечто особенное. Спасибо.

Хуркач и Медведев будут доигрывать матч завтра? Это нечестно. Но я был в этой ситуации много раз. Они молодые и смогут восстановиться. Это не проблема для них».

Из-за дождя Хуркач и Медведев не завершили матч. Он будет доигран завтра при счете 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 4:3.