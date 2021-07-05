Радукану снялась с матча против Томлянович на Уимблдоне из-за травмы
23:50
Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла продолжить матч четвертого раунда Уимблдона против австралийки Айлы Томлянович. Она снялась из-за травмы.
При счете 6:4, 3:0 в пользу Томлянович британка отказалась от продолжения борьбы.
В 1/4 финала австралийка сыграет со своей соотечественницей Эшли Барти.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:4, 3:0 отказ Радукану
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