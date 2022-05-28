Итальянка Джорджи в четвертом круге турнира «Ролан Гаррос» сыграет с Касаткиной

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Итальянка Камила Джорджи обыграла Арину Соболенко в третьем круге одиночного разряда турнира «Ролан Гаррос» (4:6, 6:1, 6:0).

В четвертом круге итальянка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла американку Шелби Роджерс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Камила Джорджи (Италия, 28) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 4:6, 6:1, 6:0