Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира «Ролан Гаррос» обыграла американку Шелби Роджерс в одиночном разряде со счетом 6:3, 6:2. Игра длилась на протяжении 1 часа 19 минут.
В четвертом круге Касаткина сыграет с победителем пары Камила Джорджи (Италия, 28) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия, 20) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:2
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока
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