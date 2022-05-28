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Сегодня, 16:18

Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира «Ролан Гаррос» обыграла американку Шелби Роджерс в одиночном разряде со счетом 6:3, 6:2. Игра длилась на протяжении 1 часа 19 минут.

В четвертом круге Касаткина сыграет с победителем пары Камила Джорджи (Италия, 28) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
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