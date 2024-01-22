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Сегодня, 14:36

Определились все четвертьфиналисты Australian Open-2024 у женщин

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Стали известны все четвертьфинальные пары женской сетки Australian Open-2024.

Во вторник, 23 января состоятся первые матчи 1/4 финала: Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США, 4) и Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

В среду, 24 января пройдут еще две четвертьфинальные встречи: Даяна Ястремская (Украина, Q) — Линда Носкова (Чехия) и Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12).

Действующим победителем Australian Open у женщин является Арина Соболенко.

Australian Open 2024 — последние новости и расписание игр со статистикой и результатами турнира

Источник: Сетка Australian Open-2024
Теннис
Australian Open
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