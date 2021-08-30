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Халеп обыграла Джорджи на старте US Open

19:55
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила итальянку Камилу Джорджи (6:4, 7:6) в матче первого раунда US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 35 минут. Следующей соперницей Халеп станет представительница Словакии Кристина Куцова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 12) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4, 7:6 (7:3)

Кристина Куцова (Словакия, LL) — Энн Ли (США) — 7:5, 6:1

Лейла Фернандес (Канада) — Ана Конюх (Хорватия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2

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