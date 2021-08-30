Елена Остапенко снялась с US Open
18:50
30-я ракетка мира латвийка Елена Остапенко снялась с Открытого чемпионата США-2021, сообщает Entry List Updates Women.
На US Open Остапено была посеяна под 27-м номером. Она должна была в первом круге встретиться с представительницей Аргентины Надией Подороской. В основной сетке Остапеко заменит Гретье Миннен из Бельгии.
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