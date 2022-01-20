Хачанов: «С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой»
Хачанов рассказал об ожиданиях от матча с Надалем
Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.
Во втором раунде россиянин обыграл француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5.
«Вчера была одержала отличная победа. С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой», — написал Хачанов в Instagram.
Игра Хачанова с Надалем состоится в пятницу, 21 января. Турнир завершится 30 января.
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