Хачанов: «С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой»

Хачанов рассказал об ожиданиях от матча с Надалем

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

Во втором раунде россиянин обыграл француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5.

«Вчера была одержала отличная победа. С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой», — написал Хачанов в Instagram.