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Сегодня, 10:48

Хачанов: «С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой»

Хачанов рассказал об ожиданиях от матча с Надалем
Виктория Кравченко
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

Во втором раунде россиянин обыграл француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5.

«Вчера была одержала отличная победа. С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой», — написал Хачанов в Instagram.

Игра Хачанова с Надалем состоится в пятницу, 21 января. Турнир завершится 30 января.

Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
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