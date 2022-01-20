Циципас обыграл Баэса и вышел в третий круг Australian Open
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Australian Open.
Во втором круге Циципас обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
В третьем круге грек встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 26) — Бенуа Пэр (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
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