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Сегодня, 10:44

Циципас обыграл Баэса и вышел в третий круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Циципас обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

В третьем круге грек встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 26) — Бенуа Пэр (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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