Циципас обыграл Баэса и вышел в третий круг Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Australian Open. Во втором круге Циципас обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. В третьем круге грек встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 26) — Бенуа Пэр (Франция). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Стефанос Циципас (Греция, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4