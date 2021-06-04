Российский теннисист Карен Хачанов расстроен своим поражением во втором круге Roland Garros от японца Кея Нишикори.

«Это обидно. Так рано покидать один из самых любимый моих турниров. Я изо всех сил старался, держался до последнего, но этого оказалось недостаточно.

Скоро я вернусь, до следующего года, Roland Garros!" - написал Хачанов.

Матч Хачанова и Нишикори продолжился три часа и 58 минут. У россиянина пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. У его соперника — ноль эйсов, три двойные и пять успешных брейк-пойнтов из 19.