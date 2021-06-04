Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Roland Garros
Россиянин Даниил Медведев победил американца Райлли Опелку в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
За 1 час 39 минут матча Даниил сделал 10 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. Тогда как Райлли пять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу россиянина.
В четвертом круге он сыграет с победителем Маркос Гирон (США) — Кристиан Гарин (Чили).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Райлли Опелка (США, 32) — 6:4, 6:2, 6:4
Алехандро Давидович (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 15) — 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5
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