Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Roland Garros

Россиянин Даниил Медведев победил американца Райлли Опелку в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

За 1 час 39 минут матча Даниил сделал 10 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче четыре раза. Тогда как Райлли пять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу россиянина.

В четвертом круге он сыграет с победителем Маркос Гирон (США) — Кристиан Гарин (Чили).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Райлли Опелка (США, 32) — 6:4, 6:2, 6:4

Алехандро Давидович (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 15) — 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5