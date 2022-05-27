Грачева уступила Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла Элисе Мертенс из Бельгии в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 2:6, 3:6.

Грачева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. На счету бельгийской теннисистки — один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертом круге турнира Мертенс сыграет с представительницей США Кори Гауфф.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 31) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:3