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Сегодня, 16:32

Соснович вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Тревизан

Анна Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла немку Ангелику Кербер в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Белоруска один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кербер — один эйс, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Соснович сыграет с итальянской Мартиной Тревизан, которая ранее обыграла Дарью Сэвилл (6:3, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Ангелик Кербер (Германия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)

Мартина Тревизан (Италия) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 6:3, 6:4

Теннис
Roland Garros
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