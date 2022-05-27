Соснович вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Тревизан
Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла немку Ангелику Кербер в третьем круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
Белоруска один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кербер — один эйс, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Соснович сыграет с итальянской Мартиной Тревизан, которая ранее обыграла Дарью Сэвилл (6:3, 6:4).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Ангелик Кербер (Германия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)
Мартина Тревизан (Италия) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 6:3, 6:4