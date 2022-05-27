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Сегодня, 17:56

Рублева оштрафовали на 8 тысяч долларов за выбитый мяч, Бегу — на 10 тысяч за брошенную ракетку

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев и румынка Ирина Бегу получили штрафы по итогам третьего круга «Ролан Гаррос».

Рублева оштрафовали на 8 тысяч долларов за то, что чуть не попал выбитым мячом в голову работнику корта.

Бегу получила штраф в размере 10 тысяч долларов за то, что бросила ракетку и попала ее в зрителей на трибуне.

Отметим, что это пока самые крупные штрафы «Ролан Гаррос» — 2022.

В третьем круге турнира Бегу встретится с Леолией Жанжан из Франции, Рублев сыграет против Кристиана Гарина из Чили.

Источник: https://twitter.com/BenRothenberg/status/1530181117659299847
Теннис
Андрей Рублев
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