Рублева оштрафовали на 8 тысяч долларов за выбитый мяч, Бегу — на 10 тысяч за брошенную ракетку

Российский теннисист Андрей Рублев и румынка Ирина Бегу получили штрафы по итогам третьего круга «Ролан Гаррос».

Рублева оштрафовали на 8 тысяч долларов за то, что чуть не попал выбитым мячом в голову работнику корта.

Бегу получила штраф в размере 10 тысяч долларов за то, что бросила ракетку и попала ее в зрителей на трибуне.

Отметим, что это пока самые крупные штрафы «Ролан Гаррос» — 2022.

В третьем круге турнира Бегу встретится с Леолией Жанжан из Франции, Рублев сыграет против Кристиана Гарина из Чили.