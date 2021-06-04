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Грачева и Дияс проиграли во втором круге парного разряда Roland Garros

15:04
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Россиянка Варвара Грачева в паре со спортсменкой из Казахстана Зариной Дияс проиграли дуэту Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) в парном разряде второго круга турнира Roland Garros (2:6, 0:6).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Зарина Дияс/Варвара Грачева (Казахстан/Россия) — 6:0, 6:2

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