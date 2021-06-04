Грачева и Дияс проиграли во втором круге парного разряда Roland Garros

Россиянка Варвара Грачева в паре со спортсменкой из Казахстана Зариной Дияс проиграли дуэту Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) в парном разряде второго круга турнира Roland Garros (2:6, 0:6).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Зарина Дияс/Варвара Грачева (Казахстан/Россия) — 6:0, 6:2