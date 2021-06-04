Юрист рассказал о возможном наказании для российской теннисистки Сизиковой

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев рассказал о возможном наказании для российской теннисистки Яны Сизиковой за участие в договорном матче на Открытом чемпионате Франции в 2020 году.

«В России есть уголовная ответственность за договорные матчи — это статья 184 Уголовного кодекса, — цитирует Федореева «Газете.Ru». - Предполагает ответственность до пяти лет заключения, а если нарушение происходит в составе организованной группы, то до семи лет. Практически уверен, что во Франции так же предусмотрена уголовная ответственность за организацию договорных матчей в теннисе и любом другом виде спорта.

Я предполагаю, что Сизикова будет привлечена к уголовной ответственности по законодательству Франции, поскольку преступление совершено на территории этой страны. О конкретных санкциях я сказать не могу

На период предварительного следствия россиянку могут задержать. Пока длится следствие, она будет сидеть в тюрьме, а затем происходит суд и выносится приговор. Это тоже не исключено.

Могут ли Сизикову отправить отбывать срок в Россию? Поскольку преступление совершено на территории Франции, значит, отбывать наказание она так же будет на территории этой страны".

Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно, что Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Ее задержали в четверг вечером, когда она выходила с сеанса массажа после матча.