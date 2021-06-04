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Азаренко обыграла Мэдисон Кис и в четвертом круге Roland Garros сыграет с Павлюченковой

14:29
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Теннисистка из Белоруссии Виктория Азаренко обыграла американку Мэдисон Кис в третьем круге турнира Roland Garros (6:2, 6:2).

В 4-м круге Азаренко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее оказалась сильнее Арины Соболенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Мэдисон Кис (США, 23) — 6:2, 6:2

Тамара Зиданшек (Словения) — Катержина Синякова (Чехия) — 0:6, 7:6 (7:5), 6:2

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