Гауфф обыграла Возняцки в 1/8 финала US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф в 1/8 финала US Open обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 19-летней американки 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У 33-летней экс-первой ракетки мира эйс, две ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале US Open Гауфф встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Елена Остапенко (Латвия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 6) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:3, 3:6, 6:1