Джокович сыграет с Гойо в 1/8 финала US Open 4 сентября 2023

Вторая ракетка мира Новак Джокович и хорват Борна Гойо скрестят ракетки в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде 4 сентября. Ориентировочное время начала матча — 02.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей четвертого круга в перекличке. В прямом эфире бесплатно видеотрансляцию игры можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Сербский теннисист по сетке турнира прошел француза Александра Мюллера (6:0, 6:2, 6:3), испанца Бернабе Сапата-Миральеса (6:4, 6:1, 6:1) и соотечественника Ласло Джере (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3). Гойо в Нью-Йорке был сильнее боливийца Уго Дельена (6:3, 6:3, 6:1), американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:4, 6:4) и чеха Иржи Веселы (6:4, 6:3, 6:2).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»