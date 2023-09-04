Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:30

Джокович — Гойо: прямая трансляция матча US Open (видео)

Джокович сыграет с Гойо в 1/8 финала US Open 4 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Новак Джокович и хорват Борна Гойо скрестят ракетки в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде 4 сентября. Ориентировочное время начала матча — 02.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей четвертого круга в перекличке. В прямом эфире бесплатно видеотрансляцию игры можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Сербский теннисист по сетке турнира прошел француза Александра Мюллера (6:0, 6:2, 6:3), испанца Бернабе Сапата-Миральеса (6:4, 6:1, 6:1) и соотечественника Ласло Джере (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3). Гойо в Нью-Йорке был сильнее боливийца Уго Дельена (6:3, 6:3, 6:1), американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:4, 6:4) и чеха Иржи Веселы (6:4, 6:3, 6:2).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Новак Джокович
0
Читайте также
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Ламин Ямаль из «Барселоны» стал самым юным игроком в истории ла лиги
В участника спецоперации выпустили 12 пуль из травматики под Ростовом
Резников отреагировал на слухи о назначении послом в Великобритании
Рогов сообщил об удержании ВС РФ обороны в Запорожской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Тиафо обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал US Open
Гауфф победила Возняцки, Свентек сыграет с Остапенко в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября
Джокович сыграет с Гойо, матчи Тиафо и Фритца в 1/8 финала US Open: расписание 3 сентября
Аванесян и Рахимова не смогли выйти четвертьфинал парного турнира US Open
Гауфф обыграла Возняцки в 1/8 финала US Open
Матчи Джоковича, Свентек и Возняцки: онлайн-трансляция четвертого круга US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева и Зигемунд вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Гауфф обыграла Возняцки в 1/8 финала US Open
Новости
RSS RSS
Все новости