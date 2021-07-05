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Джокович рассказал об отношениях с болельщиками

06:37
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что почти всегда ощущает давление с трибун во время матчей. Из-за напряжения он часто не может контролировать свои эмоции.

«В 90% турниров, в которых я принимаю участие, болельщики против меня. Я играю против целой толпы. Поэтому это нормально, я к этому привык. Меня это не задевает, но я человек, у которого есть эмоции. Иногда у меня бывают взрывные реакции, но мне нужно выплескивать эмоции», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

2 июля 34-летний серб победил в матче третьего круга Уимблдона американца Дениса Кудлу со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). В четвертом круге Джокович встретится с чилийцем Кристианом Гарином, который победил испанца Педро Мартинеса

Дополнительная информация:

https://www.tennisworldusa.org/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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