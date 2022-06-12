Федерер рассказал, что планирует играть в следующем году

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, планирует ли играть в следующем году. Из-за операции на колене он пропустил Уимблдон 2021 года.

«Да, конечно. Я пока не знаю, как и где. Но это мой план. Для меня важно снова набрать форму и тренироваться. После этого можно выбирать, сколько турниров играть, какие турниры играть», — цитирует Федерера tennismajors.com.

Швейцарец является 20-кратным обладателем «Большого шлема» и на данный момент первой ракеткой мира.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.