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Дядя Рафаэля Надаля заявил, что теннисист выступит на «Уимблдоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля заявил, что его племянник выступит на «Уимблдоне».

«Рафаэль сыграет на «Уимблдоне». Насколько я понимаю, долгосрочных последствий от травмы Рафы не будет, но сейчас ему тяжело выступать из-за повреждения. Есть вариант сделать операцию, но после нее он больше не сможет играть на высоком уровне. Поэтому Рафа и не хочет делать операцию прямо сейчас.
Я говорил с Рафой после «Ролан Гаррос», первое, что он сказал: «Мне все еще больно». Впрочем, когда мы общались с ним вчера, он ответил, что чувствует себя намного лучше. Он хочет тренироваться. Если у Рафы будет даже самый малейший шанс, он сыграет на «Уимблдоне». В понедельник он собирается выйти на корт», — приводит Tennis.net слова Тони Надаля.

36-летний испанец Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) и в 14-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Теннисист выступал на турнире с травмированной стопой и делал уколы, которые лишали ногу чувствительности.

Теннис
Рафаэль Надаль
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