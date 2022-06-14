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Сегодня, 14:45

Серена Уильямс намерена сыграть на Уимблдоне-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс сообщила, что выступит на Уимблдоне-2022.

«SW и SW19. Пришло время. 2022. Увидимся там. Вперед. #армияРены», — написала Уильямс в соцсетях.

SW19 — это почтовый индекс Уимблдона.

40-летняя теннисистка не выступала с прошлого Уимблдона. Она снялась с него из-за травмы по ходу первого круга и выпала из топ-1200.

Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена Уильямс завоевала в 2017 году, когда обыграла свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.

Теннис
Серена Уильямс
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