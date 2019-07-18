Евгений Кафельников: "С Касаткиной что-то происходит, но что именно не знаю"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью "СЭ" поделился мнением о перспективах российских теннисистов Карена Хачанова, Даниила Медведева и Дарьи Касаткиной.

– Видите в Хачанове и Медведеве потенциал, чтобы выиграть турнир "Большого шлема"?

– Ребятам по 23 года. Я в этом возрасте уже выиграл турнир "Большого шлема". Мой партнер по команде Марат Сафин тоже выиграл US Open в 20 лет. О Хачанове и Медведеве трудно мне говорить. Наверное, потенциал у них есть, но смогут ли они – это большой вопрос.

– В своем Twitter вы часто высказываетесь по поводу Дарьи Касаткиной и, в частности, о ее быстро пропадающем таланте. Что с ней происходит?

– Могу только повторить вам то, что писал в соцсетях. С ней что-то происходит, но что именно я не знаю. Я не знаю ничего о ее личной жизни, ее тренерах и от процесса ее подготовки я очень далек. Если бы я знал, если бы я ее тренировал, наверное, мог бы дать конкретный ответ на этот вопрос.

Полное интервью Евгения Кафельникова