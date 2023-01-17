Кафельников — о запрете демонстрировать флаги России и Белоруссии на Australian Open: «Наши ребята играют. Это самое главное»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» запрет болельщикам демонстрировать флаги России и Белоруссии на Australian Open.

«Я не хочу сейчас к этому никак относиться. Наши ребята играют. Мы смотрим их матчи. Это самое главное. Все. Точка», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Из-за жалоб украинских зрителей федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата Австралии.