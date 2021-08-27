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Евгений Донской вышел в основную сетку US open

22:51
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152-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, одолел американца Зана Хана, занимающего 455-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 5:7, 7:6 в финале квалификации US Open.

За 2 часа 49 минут матча Донской выполнил 11 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Стартовый соперник Донского в основной сетке Открытого чемпионата США определится позже.

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Иван Шитик все материалы автора

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