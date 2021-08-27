Евгений Донской вышел в основную сетку US open
22:51
152-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, одолел американца Зана Хана, занимающего 455-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 5:7, 7:6 в финале квалификации US Open.
За 2 часа 49 минут матча Донской выполнил 11 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Стартовый соперник Донского в основной сетке Открытого чемпионата США определится позже.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю