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Донской в первом круге US Open сыграет с Оже-Альяссимом, Рублев — с Карловичем

10:29
Евгений Донской. Фото Getty Images
Евгений Донской. Фото Getty Images
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Российский теннисист Евгений Донской, который пробился US Open через квалификацию, в первом круге турнира сыграет канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Это стало известно после распределения по основной сетке Открытого чемпионата США-2021 лаки-лузеров и победителей квалификации.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет в первом круге с 18-летним датчанином Хольгером Руне.

Россиянин Андрей Рублев встретится с 42-летним хорватом Иво Карловичем.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдет в период с 30 августа по 12 сентября. На трибуны будут допущены 100 процентов зрителей.

Полностью с сеткой турнира можно ознакомиться по ссылке.

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Роман Шишов все материалы автора

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