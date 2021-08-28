Донской в первом круге US Open сыграет с Оже-Альяссимом, Рублев — с Карловичем
10:29
Российский теннисист Евгений Донской, который пробился US Open через квалификацию, в первом круге турнира сыграет канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Это стало известно после распределения по основной сетке Открытого чемпионата США-2021 лаки-лузеров и победителей квалификации.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет в первом круге с 18-летним датчанином Хольгером Руне.
Россиянин Андрей Рублев встретится с 42-летним хорватом Иво Карловичем.
Напомним, Открытый чемпионат США пройдет в период с 30 августа по 12 сентября. На трибуны будут допущены 100 процентов зрителей.
Полностью с сеткой турнира можно ознакомиться по ссылке.
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