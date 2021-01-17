Еще 25 теннисистов изолированы перед Australian Open

Организаторы Australian Open изолировали 25 теннисистов, прибывших из Дохи (Катар), сообщает пресс-служба турнира. Рейсом летели 58 человек, включая 25 игроков, один из пассажиров заразился коронавирусом.

Никто из 25 теннисистов, летевших из Дохи, не сдал положительный тест. Все они пройдут двухнедельный карантин.

Ранее организаторы турнира заявили, что Australian Open пройдет в запланированные сроки, несмотря на 47 изолированных игроков с двух рейсов.