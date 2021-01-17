Australian Open состоится, несмотря на 47 игроков на карантине

Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что турнир пройдет по расписанию, несмотря на 47 игроков, помещенных на карантин.

Ранее сообщалось о двухнедельном карантине 47 теннисистов, которые летели в Мельбурн из Лос-Анджелеса и Абу-Даби на самолетах, в которых оказались зараженные коронавирусом.

Сообщалось, что среди них находятся Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Ангелик Кербер, Белинда Бенчич и другие.

Напомним, что Australian Open пройдет с 9 по 21 февраля.

«Мы всегда знали, что пандемия связана со значительным риском. Но Australian Open состоится, и мы продолжим делать все возможное для игроков, оказавшихся не в лучшей ситуации, чтобы она была более приемлемой», — цитирует Тайли AP со ссылкой на Channel Nine.