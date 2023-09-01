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Сегодня, 20:14

Маррей — о поражении от Димитрова: «Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова (3:6, 4:6, 1:6) во втором круге US Open-2023.

«Конечно, я разочарован тем, что не смог сыграть так, как хотел бы. В моем нынешнем состоянии играть на высочайшем уровень невероятно тяжело. Сегодня потерпел очень неприятное поражение. Я боролся, но сыграл недостаточно хорошо. А на таких турнирах хочется показывать свой лучший теннис, создавать себе прекрасные моменты. Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис. Но так бывает. Если на высочайшем уровне не показываешь достаточно хороший теннис, выиграть очень сложно», — сказал Маррей на пресс-конференции.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Димитров сыграет с немцем Александром Зверевым. Матч запланирован на 2 сентября.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Григор Димитров
Энди Маррей
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