Вавринка — о своем состоянии: «Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг US Open-2023. Во втором райнде он обыграл Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2).

«Физически все в прядке. Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо. Сегодня отыграл больше трех часов. Хорошо себя чувствовал против более молодого игрока. Трудность будет не в физике, а в теннисе. Теперь мне играть с Синнером, очень сложным соперником. В этом году он уже дважды мне задницу надрал. Но, конечно, сейчас я играю намного лучше, чем в начале сезона. Мне нужно будет показать лучший теннис, чтобы иметь шансы», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 38-летний теннисист встретится с Янником Синнером.