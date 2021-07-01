Маррей сыграет с Шаповаловым в третьем круге Уимблдона
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Британец Энди Маррей одержал победу во втором круге Уимблдона. В пяти сетах он переиграл немца Оскара Отте.
Следующим соперником Маррей будет канадец Денис Шаповалов. Матч состоится 2 июля.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2
Доминик Кепфер (Германия) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 5:7, 6:3
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