Маррей сыграет с Шаповаловым в третьем круге Уимблдона

Британец Энди Маррей одержал победу во втором круге Уимблдона. В пяти сетах он переиграл немца Оскара Отте.

Следующим соперником Маррей будет канадец Денис Шаповалов. Матч состоится 2 июля.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2

Доминик Кепфер (Германия) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 5:7, 6:3