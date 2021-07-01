Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Маррей сыграет с Шаповаловым в третьем круге Уимблдона

00:48

Британец Энди Маррей одержал победу во втором круге Уимблдона. В пяти сетах он переиграл немца Оскара Отте.

Следующим соперником Маррей будет канадец Денис Шаповалов. Матч состоится 2 июля.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2

Доминик Кепфер (Германия) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 5:7, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина
Выбрана самая красивая женская попа 2019 года — фото ?
"Вези меня, петух": женщина из ХМАО устроила драку с таксистом
В Минздраве объяснили порядок проведения повторной вакцинации
vs
0
Офсайд