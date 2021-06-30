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Стивенс сыграет с Самсоновой в третьем раунде Уимблдона

23:19
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Американская теннисистка Слован Стивенс победила свою соотечественницу Кристи Ан (7:5, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Следующей соперницей Стивенс станет россиянка Людмила Самсонова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США) — Кристи Ан (США, LL) — 7:5, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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