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Саккари переиграла Плишкову в четвертьфинале US Open

03:41
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Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира US Open. В двух сетах она переиграла чешку Каролину Плишкову.

Соперницей Саккари по полуфиналу будет британца Эмма Радукану.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария Саккари (Греция, 17) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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