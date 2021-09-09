Саккари переиграла Плишкову в четвертьфинале US Open

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира US Open. В двух сетах она переиграла чешку Каролину Плишкову.

Соперницей Саккари по полуфиналу будет британца Эмма Радукану.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария Саккари (Греция, 17) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:4