Саккари переиграла Плишкову в четвертьфинале US Open
03:41
Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира US Open. В двух сетах она переиграла чешку Каролину Плишкову.
Соперницей Саккари по полуфиналу будет британца Эмма Радукану.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мария Саккари (Греция, 17) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:4
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