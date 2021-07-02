Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, где встретится с Гарином

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона.

В третьем круге Джокович в трех сетах победил американца Дениса Кудлу — 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

В четвертом круге Джокович встретится с чилийцем Кристианом Гарином, который победил испанца Педро Мартинеса.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США, Q) — 6:4, 6:3, 7:6 (9:7)

Кристиан Гарин (Чили, 17) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:4