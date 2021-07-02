Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, где встретится с Гарином

19:58
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона.

В третьем круге Джокович в трех сетах победил американца Дениса Кудлу — 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

В четвертом круге Джокович встретится с чилийцем Кристианом Гарином, который победил испанца Педро Мартинеса.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США, Q) — 6:4, 6:3, 7:6 (9:7)

Кристиан Гарин (Чили, 17) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Гол Жорди Альбы переписали на швейцарца. Это 10-й автогол на Евро-2020
Швейцария — Испания: Фройлер получил красную карточку
Швейцария — Испания, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Столкновение миров. Колонка Казакова о пресс-конференции Черчесова
vs
0
Офсайд