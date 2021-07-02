Кудерметова и Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
20:02
Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований она переиграли дуэт Анасатсия Павлюченкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:4, 6:2
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