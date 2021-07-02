Кудерметова и Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований она переиграли дуэт Анасатсия Павлюченкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:4, 6:2