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Кудерметова и Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

20:02
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Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований она переиграли дуэт Анасатсия Павлюченкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:4, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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