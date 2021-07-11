Джокович выиграл Уимблдон в шестой раз и в третий раз подряд

Победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3).

Серб выиграл турнир в шестой раз за карьеру. Также это его третья победа на Уимблдоне подряд. Ранее он побеждал в 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Джокович выиграл 20-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Всего он 30 раз играл в финалах турниров Grand Slam.