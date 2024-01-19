Джокович — второй теннисист, выигравший более 30 матчей подряд на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком, выигравшим более 30 матчей подряд в одиночном разряде на Australian Open в Открытую эру.

Победа в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2024 над Томасом Мартином Этчеверри (6:3, 6:3, 7:6 (7:2)) стала для первой ракетки мира 31-й подряд в одиночном разряде на Australian Open.

Как сообщает Opta, 36-летний серб уступает только югославской и американской теннисистке Монике Селеш, которая выиграла 33 матча подряд в период с 1991 по 1999 год.

В четвертом круге Australian Open Джокович сыграет с Адрианом Маннарино (Франция).