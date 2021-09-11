Джокович в девятый рекордный раз вышел в финал US Open

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал турнира US Open. За 3 часа 38 минут в пяти сетах он обыграл немца Александра Зверева.

В финале серб сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба турнира, Джокович девятый раз в своей карьере вышел в финал US Open. Это является рекордом. Выигрывал турнир он в 2011, 2015 и 2018 годах. В 2007, 2010, 2012, 2013 и 2016 годах он потерпел поражения.