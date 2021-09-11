Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович сыграет с Медведевым в финале US Open

06:10
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал турнира US Open. В пяти сетах он выиграл у немца Александра Зверева.

Матч продолжался 3 часа и 38 минут. У Джоковича 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 4) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Россия — Украина: время начала матча и прямая трансляция
Пенсионерка переломала кости школьнику и успокоила себя чашкой чая
Еще троих человек госпитализировали из дома на Совхозной после отравления семьи
Когда лучше отдавать долги, чтобы не разориться
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
5
Офсайд