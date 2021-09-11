Джокович сыграет с Медведевым в финале US Open
06:10
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал турнира US Open. В пяти сетах он выиграл у немца Александра Зверева.
Матч продолжался 3 часа и 38 минут. У Джоковича 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 4) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2
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