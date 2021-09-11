Реакция Джоковича на выход в финал US Open. Видео
06:32
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира US Open. За 3 часа 38 минут он переиграл немца Александра Зверева.
Пресс-служба турнира опубликовала в Twitter первую реакцию Джоковича на победу. Серб в 9-й раз сыграет в финале US Open.
«Этого парня не остановить», - говорится в сообщении.
В финале серб сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября.
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