Реакция Джоковича на выход в финал US Open. Видео

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира US Open. За 3 часа 38 минут он переиграл немца Александра Зверева.

Пресс-служба турнира опубликовала в Twitter первую реакцию Джоковича на победу. Серб в 9-й раз сыграет в финале US Open.

«Этого парня не остановить», - говорится в сообщении.

В финале серб сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября.