Джокович в 35-й раз вышел в финал турниров «Большого шлема», установив рекорд
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:4, 7:6. 36-летний спортсмен в 35-й раз вышел в финал турниров «Большого шлема». Это рекордный показатель в истории.
На втором месте американская теннисистка Кристина Эверт (34), на третьей строчке — Серена Уильямс (33).
В финале Джокович встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1).
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