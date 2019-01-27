Джокович стал первым теннисистом, выигравшим Australian Open семь раз

Победителем Australian Open-2019 в мужском одиночном разряде стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3)
Серб выиграл турнир в седьмой раз, установив новый рекорд соревнований. Шесть раз его победителем становились австралиец Рой Эмерсон и швейцарец Роджер Федерер.
7️⃣ @DjokerNole 🎾 is the 1st man to win the #ausopen SEVEN times:– Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 27 января 2019 г.
7 - Djokovic
6 - Emerson
6 - Federer#AusOpen2019 #AusOpenFinal
Дополнительная информация
https://twitter.com/GracenoteGold/status/1089476512917671936
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