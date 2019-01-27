Джокович стал первым теннисистом, выигравшим Australian Open семь раз

Победителем Australian Open-2019 в мужском одиночном разряде стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3)

Серб выиграл турнир в седьмой раз, установив новый рекорд соревнований. Шесть раз его победителем становились австралиец Рой Эмерсон и швейцарец Роджер Федерер.