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Сегодня, 12:12

Джокович: «Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open»

Джокович рассказал о взаимоотношениях с Даниилом Медведевым
Владимир Иванов
Обозреватель
Даниил Медведев и Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хорошо общается с россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open. Я не расскажу, в чем суть, но мы обменялись сообщениями. В какой-то мере мы поддержали друг друга», — цитирует Джоковича телеканал RTS.

Джокович пропустил Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open со счетом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Источник: https://www.rts.rs/
Даниил Медведев
Новак Джокович
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