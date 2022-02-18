Джокович: «Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хорошо общается с россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open. Я не расскажу, в чем суть, но мы обменялись сообщениями. В какой-то мере мы поддержали друг друга», — цитирует Джоковича телеканал RTS.