Джокович: «Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open»
Джокович рассказал о взаимоотношениях с Даниилом Медведевым
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хорошо общается с россиянином Даниилом Медведевым.
«Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open. Я не расскажу, в чем суть, но мы обменялись сообщениями. В какой-то мере мы поддержали друг друга», — цитирует Джоковича телеканал RTS.
Джокович пропустил Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.
Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open со счетом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.
Источник: https://www.rts.rs/
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